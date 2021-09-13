Украинец Максим, переехавший в Крым, рассказал, что люди недовольны нынешним президентом Владимиром Зеленским.

Украинец Максим, переехавший в Крым, рассказал, что люди недовольны нынешним президентом Владимиром Зеленским.Высказываясь о сегодняшней деятельности Владимира Зеленского, Максим вспомнил, как бывший актер во время предвыборной кампании в 2019 году обещал покончить с войной на востоке Украины, восстановить экономику и покончить с преследованием русского языка. Однако эти и другие планы нынешний украинский лидер так и не реализовал.Поскольку Зеленский не оправдал никаких надежд и стал еще хуже своего предшественника, второй президентский срок Владимиру Александровичу не светит, считает сбежавший в Крым украинец. По его словам, жители Незалежной категорически недовольны главой государства, ведь он ничего хорошего так и не сделал. "Ему уже не верят", – сказал Максим.Впрочем, даже если Зеленский попытается установить мир в Донбассе в преддверии новых президентских выборов, выиграть все равно ему не удастся. Максим считает, что жители Донецкой и Луганской народных республик в любом случае не захотят воссоединяться с Украиной, из-за которой они страдают по сей день и которая не прекращает антироссийскую политику.Напомним, ранее экс-депутат Верховной Рады Игорь Марков , что на президенте Владимире Зеленском закончится независимость Украины. Бывший парламентарий уверен: такой расклад выгоден Западу.