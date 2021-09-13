Подготовка к отопительному сезону во Владимире на финишной прямой. К подключению готово 98% жилого фонда. В многоквартирном доме на Растопчина 1, тепловой пункт как новый. Управляющая

Подготовка к отопительному сезону во Владимире на финишной прямой. К подключению готово 98% жилого фонда. В многоквартирном доме на Растопчина 1, тепловой пункт как новый. Управляющая компания провела все необходимые работы в срок, компания «ЭнергосбыТ Плюс» без вопросов выдала этому дому путёвку в новый отопительный сезон. Чтобы жители встретили холодную погоду в домашнем тепле, управкомпания