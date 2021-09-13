ВТБ расширил условия оформления потребительских кредитов для своих клиентов. Теперь взять кредит наличными или оформить рефинансирование на сумму до 300 тысяч рублей можно, предъявив только ..

ВТБ расширил условия оформления потребительских кредитов для своих клиентов. Теперь взять кредит наличными или оформить рефинансирование на сумму до 300 тысяч рублей можно, предъявив только паспорт. Информацию о доходе и занятости заемщика банк проверит самостоятельно.На первом этапе оформить заявку на кредит без необходимости предоставлять подтверждающие доход и занятость документы можно в любом офисе ВТБ. До конца осени такая возможность появится на сайте банка, а в перспективе – в мобильном приложении и интернет-банке ВТБ Онлайн.«Для нас важно, чтобы финансовые продукты ВТБ были максимально доступными и простыми для клиентов. Теперь можно существенно сэкономить свое время на сборе лишних бумаг и оформить кредит за один визит в офис, предъявив только паспорт. Остальные данные, необходимые банку для оценки риск-профиля заемщика с высокой точностью, мы проверим самостоятельно. Несмотря на повышение ключевой ставки, мы сохраняем выгодные ценовые параметры по кредитам, предлагая заемщикам ставки от 5,9% годовых, а также увеличиваем максимальную сумму для новых заемщиков до 5 млн рублей. Уверен, что осенью-зимой спрос на потребительские кредиты в России традиционно вырастет», – отметил Евгений Благинин, начальник управления «Потребительское кредитование» банка ВТБ.За восемь месяцев клиенты банка оформили более 1 млн потребительских кредитов на сумму 900 млрд рублей, что на 50% выше показателя за январь-август 2020 года. Портфель потребкредитов превысил 1,75 трлн рублей, показав рост с начала года на 20%. В этом году банк планирует выдать в рамках потребкредитования рекордные 1,3 трлн рублей, что в 1,5 раза превысит результат прошлого года. При росте объемов потребительского кредитования банк крайне внимательно следит за долговой нагрузкой клиентов, не допуская их закредитованности.В ВТБ кредит наличными доступен в размере от 30 тысяч до 5 млн рублей на любые цели сроком до семи лет. При сумме займа от 3 до 5 млн рублей действует ставка 5,9% годовых с учетом программы страхования. В рамках программы рефинансирования клиент может объединить в один несколько кредитов других банков и погасить по ним задолженность, а также получить дополнительные денежные средства. Оформить заявку клиенты могут на сайте банка или мобильном приложении ВТБ Онлайн, в контакт-центре или офисе ВТБ.