Сегодня поговорим об изменениях в легких при коронавирусе, последствиях инфекции и реабилитации. Заодно узнаем, можно ли заболеть ковидом от вакцины. И попадают ли привитые пациенты в

Сегодня поговорим об изменениях в легких при коронавирусе, последствиях инфекции и реабилитации. Заодно узнаем, можно ли заболеть ковидом от вакцины. И попадают ли привитые пациенты в госпиталя. У нас в студии заведующий пульмонологическим отделением Областной клинической больницы, руководитель ковидного госпиталя ОКБ Михаил Владимирович Смирнов.