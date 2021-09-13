Мероприятие состоялось накануне Дня города.

Во Владимире накануне Дня города выбрали лучшие школы, детские сады и педагогов города. Победителей конкурсов наградили в новой школе в Коммунаре.По итогам минувшего учебного года ведомственных наград удостоены 26 учителей и воспитателей. Ещё пятеро получили юбилейную медаль к 800-летию со дня рождения Александра Невского.Лучшими школами признаны лингвистическая гимназия № 23 имени А.Г. Столетова, школа № 29 и № 43 имени диктора Ю.Б. Левитана. Они получили по 500 тысяч рублей на развитие материально-технической базы.За звание «Лучший детский сад» боролись 26 коллективов. Первое место занял Центр развития ребенка - детский сад № 7. Второе – д/c №12 и № 48, третье разделили №103 и №107.