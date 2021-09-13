Александр Масляков считает Владимира Зеленского марионеткой.

Александр Масляков считает Владимира Зеленского марионеткой.Несколько дней назад президент Владимир Зеленский сделал заявление о войне между Украиной и Россией. Слова бывшего подопечного прокомментировал глава международного союза КВН Александр Масляков. Он раскритиковал Зеленского и назвал его марионеткой.В эфире радиостанции "Комсомольская правда" Масляков подчеркнул, что уже не расценивает Зеленского как игрока КВН. Напомним, президент Украины ранее выступал за команду "95-й квартал", представляющую город Кривой Рог.Масляков раскритиковал Зеленского из-за заявления о войне с Россией. Президент КВН отметил, что глава Незалежной является управляемым игроком. "Он уже типа марионетки", – добавил Александр Васильевич.Телеведущий подчеркнул, что не проводит аналогий между заявлениями Зеленского и КВНовскими шутками. По его словам, у игроков, действительно, бывают неудачные попытки пошутить, однако слова президента Украины – "это не тот случай"."Если бы это были отклики от КВН, то такой дури бы он не нес" – заявил Масляков.Кроме того, бессменный руководитель КВН исключил, что когда-нибудь примет Зеленского обратно в международный союз.Напомним, 10 сентября, выступая на политическом форуме в Киеве, президент Украины Владимир Зеленский допустил полномасштабную войну с Россией. По словам главы Незележной, вероятность войны сегодня сохраняется.