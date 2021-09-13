Охранник организации, расположенной на улице Удальцова, воспользовавшись служебным положением, открыл одну из ячеек клиента и тайно похитил оттуда содержимое...

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по району Проспект Вернадского г. Москвы задержан 27-летний мужчина, подозреваемый в краже из ячейки у посетителя фитнес-клуба.Установлено, что около трех лет назад охранник организации, расположенной на улице Удальцова, воспользовавшись служебным положением, открыл одну из ячеек клиента и тайно похитил оттуда денежные средства в российских рублях и иностранной валюте, ноутбук, мобильный телефон, документы, а также государственную награду, принадлежащую родственнику потерпевшей.Общий материальный ущерб составил более 1,5 млн рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска территориального ОМВД установили и задержали подозреваемого. Похищенным он распорядился по своему усмотрению. Однако в ходе обыска по месту проживания полицейские обнаружили и изъяли похищенный паспорт и медаль, которые в скором времени будут возвращены владельцам.Следствием ОМВД России по району Проспект Вернадского г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ «Кража», частью 2 статьи 325 УК РФ «Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия» и статьи 324 УК РФ «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93