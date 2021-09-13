По данным на 13 сентября, общее число жителей Владимира, привившихся первым компонентом вакцины, составило 85934 человека. Оба компонента вакцины получили 72478 жителей города. Своей очереди

По данным на 13 сентября, общее число жителей Владимира, привившихся первым компонентом вакцины, составило 85934 человека. Оба компонента вакцины получили 72478 жителей города. Своей очереди ожидают 2683 человека. Всего за время проведения массовой вакцинации в больницы Владимира поступило 125005 доз вакцины. Записаться на вакцинацию можно по телефонам: Городская поликлиника № 1 г. Владимира — 77-30-83,