Злоумышленник в автобусе приметил супружескую пару пенсионеров и проследовал за ними. На улице он схватил пожилого мужчину за шею, повалил на землю и выхватил из рук сумку с деньгами и документами...

«Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Строгино г. Москвы задержали подозреваемого в ограблении пенсионера», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Предварительно установлено, что злоумышленник в автобусе приметил супружескую пару пенсионеров, возвращавшихся с дачи в Москву. В пути он попытался вступить с ними в диалог. Затем, сделав пересадку вместе с пожилыми людьми, мужчина продолжил идти следом. Подходя к подъезду своего дома на Таллинской улице, пенсионер решил узнать у гражданина, почему он преследует их. Но во время разговора незнакомец схватил потерпевшего за шею, повалил на землю и выхватил из рук сумку с деньгами и документами. Ущерб составил 32 тысячи рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий в г. Звенигороде сотрудники полиции задержали подозреваемого – 51-летнего приезжего. Документы и часть похищенной суммы возвращены хозяину.Следствием ОМВД России по району Строгино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56