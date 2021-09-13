Центризбирком и правоохранительные органы – ФСБ, МВД и Росгвардии – получили единые рекомендации по противодействию реализации возможных провокаций в Единый день голосования.

Центризбирком и правоохранительные органы – ФСБ, МВД и Росгвардии – получили единые рекомендации по противодействию реализации возможных провокаций в Единый день голосования.Документ был разработан Центром правопорядка в Москве и Московской области по результатам исследований, на протяжении нескольких лет проводящихся совместно с Научно-диагностическим центром клинической психиатрии. Ряд механизмов и тактик ранее неоднократно использовался сотрудниками полиции и Федеральной службы национальной безопасности при обеспечении общественной безопасности на массовых мероприятиях, в том числе несанкционированных.Ожидается, что это позволит обеспечить единообразие в подходах работы сотрудников правоохранительных органов и членов избирательных комиссий на всей территории РФ как в Единый день голосования 19 сентября, так и в его преддверии и по итогам."Есть все основания полагать, что деструктивные силы и отдельные граждане в очередной раз будут пытаться использовать выборы в качестве повода к выводу граждан на несанкционированные массовые мероприятия, а также для осуществления иных провокационных действий. В подобных условиях считаю целесообразным уделить особенное внимание вопросам профилактики", – подчеркнул руководитель Центра правопорядка .Член Центральной избирательной комиссии РФ Эльмира Хаймурзина отметила обоснованность подобных рекомендаций и выразила Александру Хаминскому признательность за предложения, направленные на повышение эффективности мероприятий по обеспечению общественной безопасности участников избирательного процесса.В части, касающейся компетенций органов Федеральной службы безопасности, рекомендации получили поддержку со стороны УФСБ по Москве и Московской области. В Министерстве внутренних дел предложенные командой Хаминского меры по совершенствованию оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел Российской Федерации назвали заслуживающими внимания. А в столичным Главке Росгвардии, не первый год взаимодействующем с Центром правопорядка по вопросам методологической и экспертной поддержки деятельности данного территориального подразделения Федеральной службы в рамках соответствующего Соглашения, рекомендации доведены до всего личного состава и приняты к использованию в течение полного периода проведения голосования – с 17 по 19 сентября включительно.