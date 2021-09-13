Глава государства дал распоряжения правительству РФ, а также рекомендации Центробанку и партии Единая России.

Глава государства дал распоряжения правительству РФ, а также рекомендации Центробанку и партии "Единая России".Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам второго этапа XX съезда партии "Единая Россия", прошедшего 24 августа 2021 года. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.Напомним, что в ходе партийного съезда представители "Единой России" выступили с важными инициативами, направленными на улучшение жизни граждан. Некоторые из них уже начали реализовывать после одобрения российского лидера, часть предложений еще предстоит выполнить.Путин поручил правительству РФ при подготовке законопроекта о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов предусмотреть индексацию зарплат военнослужащих и правоохранителей выше уровня инфляции. Также президент поручил выделить из бюджета 45 млрд. рублей на переселение из аварийного жилья, признанного таковым на 1 января 2021 года.Кроме того, для охраны лесов от пожаров глава государства считает необходимым направить в регионы не менее восьми млрд. рублей. Он также поручил выделить средства на модернизацию отделений "Почты России" в сельской местности.Путин предложил внести законодательные изменения по защите социальных выплат от списания. Напомним, что "Единая Россия" уже внесла в Госдуму соответствующий законопроект. Он в числе первых будет рассмотрен новым созывом. Центробанку рекомендовано обеспечить возврат списанных по кредитам соцвыплат.Кроме того, глава государства рекомендовал партии "ЕР" помочь кабмину и региональным властям реализовать программы поддержки занятости молодежи и сопровождения инвалидов при трудоустройстве.