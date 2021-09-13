Медведев в третий раз играл в финале турнира Большого шлема и впервые одержал победу.

Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем Открытого чемпионата США. В финале 25-летний россиянин одолел первую ракетку мира, серба Новака Джоковича.Встреча, которая продлилась два часа и 17 минут, завершилась победой Медведева в трех сетах со счетом 6:4, 6:4, 6:4. В карьере россиянина эта победа является первой в турнирах "Большого шлема".Болельщики, комментируя произошедшие на арене "Артур Эш Стэдиум" события, выразили общее мнение о том, что Медведев выступил наилучшим образом, а Джокович, напротив, наихудшим. Многие также отметили тот факт, что именитый серб перенервничал. В одном из эпизодов он на эмоциях разбил ракетку.Также болельщики — в том числе и иностранные — выразили недовольство поведением американской торсиды, которые шумели и мешали Медведеву во время его подач.