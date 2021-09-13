10 сентября на площади у Дворца культуры молодежи состоялась традиционная церемония занесения на городскую Доску почета трудовых коллективов Владимира, приуроченная ко Дню города. В ..

10 сентября на площади у Дворца культуры молодежи состоялась традиционная церемония занесения на городскую Доску почета трудовых коллективов Владимира, приуроченная ко Дню города. В соответствии с постановлением администрации города филиал ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях удостоен награды за большой вклад в развитие и процветание Владимира. Коллектив провайдера добился наивысших показателей эффективности среди предприятий связи. Свидетельство о занесении на Доску почета из рук первого вице-мэра Владимира Гарёва принял директор филиала Павел Шатохин. Всего в этом году награды вручены 12 предприятиям и 12 работникам.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Эта награда — итог слаженной работы всего коллектива и каждого сотрудника нашего филиала. Перед "Ростелекомом" всегда стояли важнейшие задачи по совершенствованию региональной телекоммуникационной инфраструктуры. Однако ключевую роль в ситуации, когда вся страна перешла на режим самоизоляции и непосредственное общение людей было затруднено и даже невозможно, сыграла именно связь. От ее бесперебойной работы зависело практически всё. Связь стала главной артерией жизнеобеспечения и жизнедеятельности страны. Поэтому наша работа так важна для каждого. Надеюсь, и в следующем году своими успехами мы заслужим достойную оценку вклада компании в развитие региона».Владимир Гарёв, первый заместитель главы администрации г. Владимира:«На Доске почета Владимира представлены лучшие люди и предприятия, которые вкладывают в развитие любимого города свои таланты, профессионализм и, если хотите, душу и сердце. В этом году, в преддверии Дня города, свое заслуженное место на Доске почета занял филиал ПАО "Ростелеком". И это символично, потому что наряду с решением своих производственных и корпоративных задач "Ростелеком" успешно работает в партнерстве с мэрией Владимира в интересах города и горожан. Например, содействует видеомониторингу городских общественных пространств, сотрудничает с нашим управлением гражданской защиты и делает еще много чего хорошего. К слову, сейчас вместе с "Ростелекомом" готовятся два новых интернет-проекта: один – образовательный, второй – в сфере медиа совместно с региональным Союзом журналистов. Надеемся, владимирцам они пригодятся и понравятся».Фотографии коллектива «Ростелекома» заносятся на главную Доску Почета, начиная с 2017 года ежегодно, что свидетельствует о профессионализме и высоком уровне компетенции работников компании.