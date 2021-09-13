Похищенное имущество возвращено владельцам.

Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ (кража).Установлено, что в июне текущего года мужчина похитил два велосипеда из подъезда многоквартирного дома. Впоследствии один из велосипедов фигурант успел реализовать.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили место сбыта похищенного, а затем задержали обвиняемого.Фигурант признал свою вину. В ходе следствия похищенные велосипеды были изъяты и возвращены собственникам.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.В совершении аналогичного преступления подозреваются двое жителей Александровского района.Злоумышленники были задержаны послу поступившего в полицию сообщения о пропаже велосипеда из многоэтажки.Злоумышленниками оказались ранее не судимые 23-х и 24-летний жители Александрова.Установлено, что один из фигурантов спустил похищенный транспорт на лифте, после чего он вместе с приятелем катался на велосипеде по городу, а затем спрятал похищенное, не планируя продавать.Следственным отделом ОМВД России по Александровскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража).Похищенный велосипед изъят сотрудниками полиции и возвращен владельцу.