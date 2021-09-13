За 8 месяцев текущего года во Владимирской области произошло147 дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов.

За 8 месяцев текущего года во Владимирской области произошло 147 дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспортных средств, в которых 14 человек погибли и 160 получили травмы. Наибольшее количество таких ДТП фиксируется в летний период. За три летних месяца (с 1 июня по 31 августа 2021 г.) в 106 дорожно-транспортных происшествиях с участием мотоциклистов 11 человек погибли и 111 получили травмы.Самые распространенные виды ДТП с участием водителей мототранспорта – это столкновение транспортных средств; опрокидывание (падение с мотоцикла); наезд на препятствие.Основными причинами дорожно-транспортных происшествий с водителями мототранспорта являются несоответствие установленного скоростного режима движения и непредоставление имеющегося преимущества в движении мототранспорту. Сопутствующими причинами в 89 автопроисшествиях стало отсутствие у мотоциклистов прав управления транспортными средствами. В законодательстве закреплено, что управлять мопедами можно только при достижении 16-летнего возраста и только при наличии водительского удостоверения, а более мощными мотоциклами - по достижению 18-летнего возраста с наличием соответствующей категории.Сотрудники полиции еще раз напоминают, что мотоциклистам, как и всем участникам дорожного движения необходимо внимательно относиться к соблюдению Правил дорожного движения и не допускать нарушений, а также учитывать ухудшившиеся погодные условия при выборе скоростного режима.