13.09.2021

2021-09-13 21:05:04

Соя возвращает свою популярность у фермеров Владимирской области

Регионы сегодня делают ставку на сою. Её производство - высокорентабельный вид деятельности. Её посевы расширяются, в том числе и во Владимирской области. Как приживается соя у нас и насколько она полезна, разбиралась Мария Городская.



Ни один продукт, по мнению диетологов, не обижен так, как соя. Недооценённой она остаётся около 20 лет - с конца девяностых годов. Причин для этого много. Изначально сою считали технической культурой, используемой для удешевления продуктов. Бытует мнение, что бобовое - генномодифицированный продукт. Это правда, но только отчасти. Чтобы не наткнуться на сою с ГМО, потребителю нужно внимательно изучить этикетку с составом.



Надежда Дурново, гастроэнтеролог, диетолог:



- На сегодняшний день многие страны, и Россия в том числе, стала заниматься выращиванием сои. И в России по законодательству на всех продуктах, которые содержат генномодифицированные ингредиенты, есть опознавательные знаки.



Выращиванием сои занимаются и во Владимирской области. В экспериментальных посевах задействованы 24 сорта. Пять из них уже введены в реестр. Так как эта культура в средней полосе не основная (в основном, преобладают зерновые), у сои низкая экологическая нагрузка - мало естественных вредителей и болезней. Пестицидная нагрузка также минимальна.



Соя - дешёвый, но полноценный белок. Аминокислотный состав идентичен говядине высшей категории. Правда, бобовые, выращенные в регионе, пока служат только кормовой базой в животноводстве.



Елена Богомолова, начальник филиала ФГБУ "Госсорткомиссия" по Владимирской области:



- Семена сои содержат 50-55 процентов белка и 30-35 процентов соевого масла. Сейчас это довольно востребованные продукты и в животноводстве это точно найдёт применение. Но качество белка соответствует всем нормам для пищевой промышленности.



Мало кто знает, что некоторые сорта соевого сыра ценятся гурманами не меньше, чем деликатесные французские сыры из животного молока. Тофу так же вызревает в течение нескольких лет, а затем подаётся в лучшие рестораны.



Надежда Дурново рассказывает: о значении соевых продуктов знают мало. Однако соевый протеин содержит как заменимые, так и незаменимые аминокислоты. Для тех, кто отказался от белков животного происхождения, соя восполнит протеиновый дефицит. Она не содержит холестерин, поэтому показана людям с болезнями сердца. Помимо этого, соя содержит лецитин - он полезен для нервной системы, органов желудочно-кишечного тракта и печени. Также соя помогает выровнять гормональный фон женщины.



Надежда Дурново, гастроэнтеролог, диетолог:



- Соевые продукты содержат витамины группы В, что необходимо для деятельности нервной системы. Антиоксиданты, витамины А, Е и С. Кроме того, так как соя - продукт растительного происхождения, содержит большое количество растительных волокон. Что является отличным субстратом, чтоб в нашем кишечнике жили полезные бактерии.



Противопоказаний у сои мало - аллергия и беременность. Из-за большого содержания фитоэстрогенов (женских гормонов) мужчинам рекомендуют употреблять сою или продукты, в которых она содержится, не чаще двух раз в неделю. И на заметку спортсменам: лучше выбирать протеиновые коктейли на основе белка коровьего молока или яичного белка. Всё-таки соя - не панацея.



Мария Городская, Илья Хлудов, Андрей Синягин. "Вести-Владимир".