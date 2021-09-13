В конце августа в полицию обратился 44-летний местный житель. Неизвестные смогли украсть его металлический гараж, стоимость которого составила почти 17 тысяч рублей. По данным пресс-службы

В конце августа в полицию обратился 44-летний местный житель. Неизвестные смогли украсть его металлический гараж, стоимость которого составила почти 17 тысяч рублей. По данным пресс-службы УМВД, были задержаны трое муромлян в возрасте от 29 до 34 лет. Гараж они транспортировали при помощи заказанного манипулятора. Мужчины подумали, что у гаража нет хозяина, поэтому решили его продать.