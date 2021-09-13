Фигуранты сдали пункт приема металла чужой гараж.

В конце августа в МО МВД России «Муромский» обратился 44-летний местный житель, сообщивший от пропаже находившегося недалеко от дома металлического гаража. Сумма ущерба, причиненного собственнику, превысила 16 700 рублей.Сотрудники полиции, уточнив информацию, провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий. В результате по подозрению в причастности к совершению кражи были задержаны трое местных жителей в возрасте от 29 до 34 лет.В содеянном мужчины сознались, пояснив, что, проходя мимо гаража, сделали вывод, что он бесхозный и решили сдать в пункт приема металла. Чужое имущество злоумышленники транспортировали при помощи заказанного манипулятора.Вырученные деньги фигуранты потратили на личные нужды.Следственным отделом МО МВД России «Муромский» в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ (кража).