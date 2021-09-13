В 21-18 11 сентября в Камешковском районе возле деревни Шухурдино иномарка улетела в кювет. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области. На место незамедлительно выехали ..

В 21-18 11 сентября в Камешковском районе возле деревни Шухурдино иномарка улетела в кювет. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области.На место незамедлительно выехали подразделения экстренных служб. Машина врезалась в дерево. Пострадал один человек.Спасатели деблокировали пострадавшего из легкового автомобиля. Всего к ликвидации последствий ДТП привлекались 10 человек, а также 4 единицы техники. От МЧС - 4 человека и одно транспортное средство.