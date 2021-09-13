Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в столице привито от коронавируса около 50% трудоспособных граждан.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в столице привито от коронавируса около 50% трудоспособных граждан.По словам Раковой, в Москве первый компонент вакцины от коронавируса получили пять миллионов человек. При этом пенсионеры менее активно делают прививку. Это вызывает опасения, отметила заммэра.Она сообщила, что из общего количества вакцинированных лишь 22% – люди старше 60 лет. "И от общей категории у них привита только одна треть. Это очень мало", – рассказала Ракова.Кстати, летом благодаря вакцинации удалось избежать масштабного распространения коронавирусной инфекции в столице. Четвертая волна, по словам экспертов, ожидается этой осенью, поэтому всем, особенно пенсионерам, рекомендовано прививаться.Пройти вакцинацию можно как в московских медучреждениях, так и павильонах "Здоровая Москва", торговых центрах, флагманских многофункциональных центрах "Мои документы". На данный момент в России есть четыре зарегистрированные вакцины от коронавируса – "Спутник V", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".Напомним, в прошлом году осенняя волна пандемии коронавируса началась в конце сентября. Каждый день в Москве фиксировали в среднем шесть-семь тысяч зараженных.Ранее Сергей Собянин , как в Москве принимаются решения о вводе и отмене санитарных ограничений в условиях коронавируса. По словам мэра столицы, главный фактор при принятии таких решений – график заболеваемости ковидом.