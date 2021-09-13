Контракт с подрядчиком подписали в конце августа

В Муроме начались работы по строительству открытого стадиона с сухим льдом для конькобежцев за 158 млн рублей. Контракт с подрядчиком «МНК-групп» был подписан в конце августа.На стадионе «Энергия» планируется проведение земельных работ. Подрядчик зальет фундамент и основание, проложит необходимые коммуникации, возведет несущие конструкции и благоустроит прилегающую территорию. Также, согласно контракту, он должен будет смонтировать оборудование для создания искусственного льда.Сдать объект должны до конца сентября 2022 года. Гарантия на выполненные работы составит пять лет.Напомним, ЗАО «МНК-ГРУПП» достраивает , а также занимается реконструкцией стадиона «» в Красной Горбатке.