Гражданин в ответ на законное требование сотрудника полиции оказал ему сопротивление и нанес телесные повреждения...

Сотрудники полиции задержали 34-летнего подозреваемого в применении насилия в отношении полицейского.Предварительно установлено, что мужчина 1987 года рождения, находясь на Октябрьском проспекте и не желая быть привлеченным к административной ответственности за ранее совершенное правонарушение, предусмотренное статьей 12.27 КоАП РФ, в ответ на законное требование инспектора ОБ ДПС ГИБДД УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве оказал сопротивление и нанес ему телесные повреждения. После чего был задержан сотрудниками полиции и доставлен в МО МВД России «Троицкий» г. Москвы.Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».Пресс-служба УВД по ТиНАО(926) 941-46-57