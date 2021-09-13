13.09.2021

2021-09-13 18:35:04

В спартакиаде юристов Владимирской области победила команда областного суда

В Собинке прошла традиционная спартакиада юристов области. В спортивном зале и на футбольном поле за победу сражались прокуроры, следователи, судьи и адвокаты. Репортаж Веры Куликовой.



Юлия Елисеева представляет Следственный Комитет. Бьёт точно в десятку. Говорит, метко стрелять научилась еще в Юридическом институте. Эта спартакиада юристов для Юлии - первая.



Юлия Елисеева, руководитель отдела по приему граждан и документационному обеспечению Следственного управления Следственного комитета по Владимирской области:



- Спасибо организаторам, все супер! Она дает чувство коллектива все-таки, что мы встречаемся не только по своей служебной деятельности!



Обычно прокуроры, следователи, судьи, адвокаты соревнуются в правовом поле. На время спартакиады юристов местом состязаний стали поле футбольное, волейбольный зал, тир, плавательный бассейн. Организатор - региональное отделение Ассоциации юристов России. Спартакиада проводится в 9 раз.



Вячеслав Картухин, заместитель председателя Законодательного собрания области, руководитель регионального отделения Ассоциации юристов России:



- Ее всегда ждут с большим нетерпением, потому что это возможность, во-первых, немножко отвлечься от профессиональных вопросов, ну, и просто в такой дружеской обстановке сойтись в различных видах спорта.



В программе - плавание, волейбол, футбол, стрельба, настольный теннис. И хотя состязаются любители, накалу страстей могут позавидовать профессиональные спортсмены.



Антон Кривошеев, работник прокуратуры Владимирской области:



- Во дворе занимался теннисом, научился играть, поэтому где-то выступаю, играю так, помогаю своей команде вот 5-й год. Может, первое место займу уже.



Впервые Спартакиаду принимал новый физкультурно-оздоровительный комплекс города Собинки. Он открылся в этом году. Для главы администрации района Александра Разова появление такого современного спортивного сооружения - особая гордость.



Александр Разов, глава администрации Собинского района:



- Я благодарен руководству Ассоциации юристов, что они в третий раз выбирают Собинский район для своих соревнований, и мы, разумеется, в этом им помогаем, потому что они пропагандируют и здоровый образ жизни, и показывают населению всей Владимирской области, как нужно относиться к своему здоровью.



Победителем Спартакиады стала команда областного суда. Ей и вручили главный Кубок соревнований.



Вера Куликова, Семен Карпов. «Вести-Владимир».