Он оснащён шестью аппаратами «искусственная почка», установкой обратного осмоса, подготовки и подачи воды и концентратов, а также другой техникой.

В Вязниках создан современный государственно-частный диализный центр. Об этом сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.Он оснащён шестью аппаратами «искусственная почка», установкой обратного осмоса, подготовки и подачи воды и концентратов, а также другой техникой.«С появлением специализированного центра вырос объём оказания вязниковцам диализной помощи», - подчеркнула главный врач местной районной больницы Светлана Максимова.В учреждении доступен «гостевой» диализ. Пациенты, приехавшие в Вязниковский район, при наличии документов и предварительной записи смогут пройти необходимую процедуру.Лечение в больнице абсолютно бесплатное – за счёт средств ФОМСа.