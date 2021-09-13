Владимир отпраздновал день рождения. Областной столице исполнился одна тысяча тридцать один год. Торжества по случаю такой даты прошли по всему городу. Например, на Спасском холме появилась

Владимир отпраздновал день рождения. Областной столице исполнился одна тысяча тридцать один год. Торжества по случаю такой даты прошли по всему городу. Например, на Спасском холме появилась аллея городов-побратимов. Каждый желающий мог узнать интересные факты о других странах и городах. Такое знакомство с городами-побратимами имеет не только развлекательную задачу. Но и образовательную. Степан Клочков, волонтёр: Сегодня