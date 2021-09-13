13.09.2021

2021-09-13 22:25:04

Владимирцы и гости областного центра отметили день города спортивными свершениями

Владимир в эти выходные по-спортивному отметил свой 1031-й День рождения.



Главная часть спортивной программы Дня города - Забег полумарафона "Золотые ворота". На дистанции местные бегуны и гости из других регионов России - всего почти полторы тысячи участников из 63 городов и регионов. Нижегородец Александр Глазков участвует в полумарафоне на коляске - он проехал на руках 21 километр. На середине дистанции у его коляски отогнулся обруч, с помощью которого спортсмен толкал свой транспорт, но Александр все равно дошел до финиша.



Кто-то боролся за победу, а кто-то был рад просто поучаствовать - старались все: дети бежали 300 и 600 метров, любители - 3 и 10 километров, 21 километр - для самых выносливых. Например, сотрудников ГУ МЧС.



Антон Беляков, сотрудник ГУ МЧС по Владимирской области:



- Все являемся сотрудниками главного управления и в поддержку спортивного праздника, здорового образа жизни выставили команду для участия.



Никита Губанов, сотрудник ГУ МЧС по Владимирской области:



- Мы боролись для себя, чтобы поучаствовать, сами себя проверить. Может, на следующие года будем увеличивать дистанцию.



Бежали целыми семьями! Родители задавали темп!



Юлия, болельщица:



- За папу и за мужа болеем! Бежим 21 километр. Ждем его, водой отпаиваем, болеем. Очень мне нравится, конечно, как проходит мероприятие. Я буду участвовать, дети тоже пропитались этой энергией и будут участвовать тоже!



В соцсетях бегуны благодарят волонтеров. 220 человек создавали уют для гостей праздника. Работали на входах и выходах, старте и финише, подавали бегунам еду и воду, помогали в лаундж и фотозонах, измеряли температуру, следили за чистотой и настроением.



О своих самых длинных дистанциях "Вестям" рассказали первые лица города и области.



Андрей Шохин, глава города Владимира:



- Самая длинная дистанция - это 60 лет скоро будет. Но на самом деле, я всю жизнь занимался спортом. И футбол, и волейбол, и баскетбол, и бег, и борьба. Всем занимались в свое время! Но больше всего футбол, конечно...



Владимир Киселев, председатель Законодательного Собрания Владимирской области:



- А моя самая длинная дистанция - 25 километров в армии, марш-бросок.



Абсолютным победителем на главной дистанции - 21 километр - среди мужчин стал марафонец из Орловской области Иван Парфенов. Его результат – 1 час и 9 с половиной минут. Первой среди женщин финишировала москвичка Юлия Конякина - час, 18 минут и 24 секунды. Победители получили денежные призы. Также всех участников наградили медалями, на которых спортсмены могли выгравировать свои имена и результаты, а затем сделать снимки на память - на видеоспиннере.







Любовь Истратова, Андрей Синягин. «Вести-Владимир».