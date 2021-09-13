Около полутора тысячи участников из 63 городов и 11 регионов России. Во Владимире прошёл пятый по счету Владимирский полумарафон под названием «Золотые ворота». Старт забегов состоялся в
<a href="https://33live.ru/novosti/13-09-2021-vladimirskij-polumarafon-sobral-okolo-1500-chelovek-iz-63-gorodov-i-11-regionov-rossii.html" target="_blank">Владимирский полумарафон собрал около 1500 человек из 63 городов и 11 регионов России</a> - Около полутора тысячи участников из 63 городов и 11 регионов России. Во Владимире прошёл пятый по счету Владимирский полумарафон под названием «Золотые ворота». Старт забегов состоялся в
[url=https://33live.ru/novosti/13-09-2021-vladimirskij-polumarafon-sobral-okolo-1500-chelovek-iz-63-gorodov-i-11-regionov-rossii.html]Владимирский полумарафон собрал около 1500 человек из 63 городов и 11 регионов России[/url] - Около полутора тысячи участников из 63 городов и 11 регионов России. Во Владимире прошёл пятый по счету Владимирский полумарафон под названием «Золотые ворота». Старт забегов состоялся в