Около полутора тысячи участников из 63 городов и 11 регионов России. Во Владимире прошёл пятый по счету Владимирский полумарафон под названием «Золотые ворота». Старт забегов состоялся в

Около полутора тысячи участников из 63 городов и 11 регионов России. Во Владимире прошёл пятый по счету Владимирский полумарафон под названием «Золотые ворота». Старт забегов состоялся в самом сердце города – в районе Театральной площади у Золотых ворот. Праздничная атмосфера ожидала всех участников и зрителей этого спортивного праздника. Поприветствовать спортсменов и гостей спортивного торжества пришел