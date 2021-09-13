Погибших и пострадавших нет.

В 09-20 12 сентября во Владимире загорелось производственное здание обувной фабрики «Ральф Рингер». Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.Пожарные выехали по адресу: 19-ый проезд, дом №1. На момент прибытия подразделений наблюдались черные клубы дыма из окна 2-го этажа. Сотрудниками МЧС было сформировано звено газодымозащитной службы.Они не дали огню распространиться и ликвидировали пламя на площади 5 квадратных метров. Сгорела дверь, стеллажи и имущество. Погибших и пострадавших нет.На место происшествия выезжали 7 единиц техники, 26 человек личного состава.Дознаватели ведомства устанавливают причину случившегося.