В начале сентября в полицию обратилась 89-летняя женщина, которая сообщила о пропаже из ее квартиры 100 тысяч рублей. По данным УМВД, доступ в жилье пенсионерки был у внука. Но бабушка стала

В начале сентября в полицию обратилась 89-летняя женщина, которая сообщила о пропаже из ее квартиры 100 тысяч рублей. По данным УМВД, доступ в жилье пенсионерки был у внука. Но бабушка стала уверять: он не мог украсть сумму, потому что сам передавал ей деньги. В итоге была задержана сожительница внука. 27-летняя женщина взяла ключи и, когда