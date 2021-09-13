Во Владимире с 13 сентября открылись две ярмарки по продаже сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщается на сайте мэрии. Автомашинам с овощами и фруктами разрешили стоять на улице ..

Во Владимире с 13 сентября открылись две ярмарки по продаже сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщается на сайте мэрии.Автомашинам с овощами и фруктами разрешили стоять на улице Юбилейной у дома № 62, а также на улице Василисина у дома № 15. Ярмарки продлятся два месяца - до 14 ноября.Власти обещают регулярно проверять точки на предмет профилактики коронавируса. За качеством товара проследят Роспотребнадзор и Центр ветеринарии.