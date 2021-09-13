Автор творения – художница Регина Яфасова.
Во Владимире на стене спортивного корпуса ВлГУ появилось Как сообщают в пресс-службе БК «Владимирские львицы», которые тренируются в этом здании, рисунок стал подарком к Дню города и началу нового сезона.
Размер изображения – 250 квадратных метров. Его закончат к 15 сентября. На этот же день намечена церемония открытия. Любой желающий сможет оставить на стене отпечаток своей руки. Первым будет ректор ВУЗа Анзор Саралидзе. На мероприятии руководство университета представит проект реконструкции спортзала.
Автор творения – художница Регина Яфасова. Напомним, что её кисти также принадлежит портрет Героя Советского Союза Ивана Гусева на стене лицея-интерната №1. Новое изображение – это проект фестиваля «Загогули 33».