Автор творения – художница Регина Яфасова.

Во Владимире на стене спортивного корпуса ВлГУ появилось Как сообщают в пресс-службе БК «Владимирские львицы», которые тренируются в этом здании, рисунок стал подарком к Дню города и началу нового сезона.Размер изображения – 250 квадратных метров. Его закончат к 15 сентября. На этот же день намечена церемония открытия. Любой желающий сможет оставить на стене отпечаток своей руки. Первым будет ректор ВУЗа Анзор Саралидзе. На мероприятии руководство университета представит проект реконструкции спортзала.Автор творения – художница Регина Яфасова. Напомним, что её кисти также принадлежит портрет Героя Советского Союза Ивана Гусева на стене лицея-интерната №1. Новое изображение – это проект фестиваля «Загогули 33».