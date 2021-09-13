Во Владимире появятся две сельскохозяйственные ярмарки-выставки по торговле овощами и фруктами. Постановление подписал глава города Владимира. Одна из них откроется в Добром, на улице

Во Владимире появятся две сельскохозяйственные ярмарки-выставки по торговле овощами и фруктами. Постановление подписал глава города Владимира. Одна из них откроется в Добром, на улице Юбилейной, в районе дома №62, а другая – в Юго-Западном районе, на улице Василисина, возле дома № 15. Торговля плодоовощной продукцией будет осуществляться до 14 ноября.