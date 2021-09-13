Во Владимире во время ремонта Богородице-Рождественского монастыря строители нашли несколько любопытных предметов старины. Среди них: стеклянные бутылки, осколки керамических горшков, ..

Во Владимире во время ремонта Богородице-Рождественского монастыря строители нашли несколько любопытных предметов старины. Среди них: стеклянные бутылки, осколки керамических горшков, изразцы, обувь, часть печного карниза и часть письма игумену. Всего – 12 вещиц.Между кирпичной кладкой XVII-XIX века рабочие вынимали забутовку стены и обнаружили пустое пространство.— По немытым горшкам и следам костей можно предположить, что они могут быть связаны с разрушением бывшей трапезной. Люди зашли собрали и выбросили всё это, даже не разбирая, что и как тут оказалось, — пояснила руководитель паломнического центра Богородице-Рождественского монастыря Ольга Шалыгина.Теперь учёным предстоит выяснить возраст клада.