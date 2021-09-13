В июне на ПЦР-тестирование владимирцев было выделено 100 млн рублей.

Во Владимирской области объём ПЦР-диагностики коронавируса увеличен до четырёх тысяч исследований в сутки. Об этом редакции «33Live.Ru» сообщили в пресс-службе обладминистрации.В регионе работает семь бесплатных ПЦР-лабораторий, мощностью шесть тысяч тестов. Они развёрнуты на базе ОКБ, Областного кожно-венерологического диспансера, Центра специализированной фтизиопульмонологической помощи, горбольницы №6 во Владимире, ЦГБ Коврова, Муромского кожно-венерологического диспансера и Гусь-Хрустальной городской больницы.«Пройти бесплатное ПЦР-тестирование можно в поликлинике по месту жительства», - уточнили в Белом доме.Они доступны для следующих категорий населения:– для граждан РФ с признаками респираторных заболеваний;– контактировавшим с больным ковидом;– перед плановой госпитализацией;– пациентам, болеющим «внебольничной пневмонией»;– лицам старше 65 лет с симптомами респираторного заболевания;– медицинским работникам, имеющим риски инфицирования Covid-19;– находящимся в стационарных организациях социального обслуживания, учреждениях УИС при наличии респираторных симптомов;– работникам вышеуказанных организаций при вахтовом методе работы до её начала;– школьникам при возникновении трёх и более случаев заболеваний, не исключающих Covid-19.В июне на ПЦР-тестирование владимирцев было выделено 100 млн рублей.Напомним, что в ходе последних двух брифингов по ситуации с пандемией региональный Роспотребнадзор