В 33 регионе более 37 тысячам семей одобрили выплаты на детей от 3 до 7 лет на общую сумму 2,2 миллиарда рублей. Заявлений на соцподдержку было подано свыше 43 тысяч. Право на детские пособия имеют

В 33 регионе более 37 тысячам семей одобрили выплаты на детей от 3 до 7 лет на общую сумму 2,2 миллиарда рублей. Заявлений на соцподдержку было подано свыше 43 тысяч. Право на детские пособия имеют только те семьи, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума, т.е не превышает 11093 рублей на человека в месяц.