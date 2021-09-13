Особое внимание было уделено проверке качества оказания государственных услуг населению.

Члены общественных советов при УМВД России по Владимирской области и МО МВД России «Ковровский» в рамках акции «Гражданский мониторинг» посетили подразделение ГИБДД и дежурную часть полиции в городе Коврове.Особое внимание было уделено проверке качества оказания государственных услуг населению по линии ГИБДД, как одному из наиболее востребованных у граждан направлений.Общественники осмотрели помещения, занимаемые органами внутренних дел, оценили полноту и актуальность сведений для граждан, размещенных на информационных стендах, и пообщались с гражданами, обратившимися за получением профильных государственных услуг.В дежурной части полиции члены общественных советов получили ответы на вопросы по порядку приема и регистрации сообщений от граждан, а также познакомились с работой дежурной части по координации реагирования подразделений полиции при поступлении сообщений о преступлениях или правонарушениях.Члены общественных советов отметили, что деятельность подразделений полиции, которые они посетили, организована на высоком уровне.