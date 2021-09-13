В сентябре на улице будет на два градуса холоднее климатической нормы.

Владимирскую область ждёт резкое похододание с +20 градусов в понедельник 13 сентября до +13 во вторник, а уже в среду, 15 сентября, столбик термометра опустится до +10. При этом ночью синоптики обещают не больше 2-3 градусов тепла.По данным Владгидрометцентра, до конца недели погода будет пасмурной и холодной. Во вторник, среду и четверг возможен дождь. В выходные температура за окном сохранится на уровне 9-10 градусов.Ожидается, что в сентябре на улице будет на два градуса холоднее климатической нормы.