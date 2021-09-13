В лесу микрорайона Лунево города Владимира потерялись трое грибников – пожилая супружеская пара и друг семьи. В районе восьми вечера 7 сентября они сами связались с полицией, когда поняли,

В лесу микрорайона Лунево города Владимира потерялись трое грибников – пожилая супружеская пара и друг семьи. В районе восьми вечера 7 сентября они сами связались с полицией, когда поняли, что не могут самостоятельно выйти из леса. Спустя неделю волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» рассказали подробности поиска. После звонка от пенсионеров сотрудники экстренных служб с помощью