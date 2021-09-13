Мэр Москвы Сергей Собянин посетил взросло-детскую поликлинику в Нагатинском Затоне, которая скоро откроется для горожан.

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил взросло-детскую поликлинику в Нагатинском Затоне, которая скоро откроется для горожан.Новая поликлиника расположилась по адресу: Судостроительная улица, дом 46-50. По словам Сергея Собянина, она заработает через два-три месяца. Детский блок смогут посещать до 250 человек в день, а взрослый – до 500. Здесь же откроется женская консультация, рассчитанная на 120 посещений в смену.Строительство поликлиники завершилось в августе. Шестиэтажное здание, общая площадь которого составляет почти 10 тысяч квадратных метров, возведено по индивидуальному проекту. Оно максимально соответствует новому московскому стандарту поликлиник.В детском блоке будут принимать педиатры, оториноларинголог, офтальмолог, невролог, травматолог-ортопед и детский хирург. Также откроются кабинеты массажа, электросвето– и теплолечения, лечебной физкультуры, функциональной и ультразвуковой диагностики, забора крови и приема анализов, выдачи справок и направлений.В блоке для взрослых разместится отделение профилактики, лучевой диагностики, а также хирургическое отделение. Примем детей и совершеннолетних граждан будет осуществляться в разные дни. Женская консультация заработает на первом этаже. У нее будет отдельный вход.Скоро в новое здание переедет филиал №3 взрослой поликлиники №67, филиал детской городской поликлиники №91 и женская консультация №14 городской клинической больницы имени Юдина. Отмечается, что трудовой коллектив переселяемой взрослой поликлиники сохранится. В новом здании будут работать порядка 200 человек, включая 73 врача."Поликлиника оборудована максимально, можно сказать, для районного медучреждения. У нас здесь два рентген-аппарата. 10 аппаратов УЗИ на всю поликлинику, включая женскую, детскую, взрослую, шикарный зал ЛФК, отличное физиотерапевтическое отделение и достаточное количество кабинетов", – рассказал главный врач поликлиники № 67 Владимир Короткий.Напомним, ранее Сергей Собянин ход реконструкции поликлиники в районе Марьино. Мэр Москвы рассказал, что в здании медучреждения обновят инженерные коммуникации, фундамент, кровлю, окна, заменят оборудование.