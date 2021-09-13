За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 41 дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 41 дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими в них людьми, в которых 8 человек погибли и 46 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 5 несовершеннолетних.Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 77 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. С участием водителей в нетрезвом состоянии зарегистрировано 2 происшествия.Полицейскими оформлено 381 происшествие с материальным ущербом.Судогодский районПо предварительной информации, 06.09.2021 г. в 21:15 на 321 км автодороги Р-132 «Золотое кольцо» водитель автомобиля ВАЗ-21150, 1965 г.р., допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Мерседес с прицепом Шмиц под управлением водителя 1980 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-21150 от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.Вязниковский районПо предварительной информации, 07.09.2021 г. в 18:00 на 293 км автодороги М-7 «Волга» водитель автомобиля ВАЗ-21104, 1983 г.р., не справился с управлением, совершил съезд на правую по ходу движения транспортного средства обочину, где совершил наезд на стоящий автомобиль ДАФ под управлением водителя 1991 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-21104 скончался на месте ДТП, пассажир автомобиля ВАЗ-21104, 1971 г.р., направлен на амбулаторное лечение.Вязниковский районПо предварительной информации, 12.09.2021 г. в 18:10 в г. Вязники на ул. Советская у д. 3/12 водитель автомобиля ВАЗ -211540, 1971 г.р., не справился с управлением, выехал на левый газон, где совершил наезд на препятствие (кирпичное здание). В результате ДТП водитель ВАЗ -211540 направлен на амбулаторное лечение.г. ВладимирПо предварительной информации, 08.09.2021 г. в 19:50 в г. Владимир на проспекте Ленина у д. 35 водитель автомобиля Лада-Веста, 1975 г.р., при выезде со второстепенной дороги на главную не предоставил преимущество движущемуся слева мотоциклу Хонда под управлением водителя 1994 г.р. В результате ДТП водитель мотоцикла направлен на амбулаторное лечение.г. ВладимирПо предварительной информации, 09.09.2021 г. в 12:30 в г. Владимир на ул. Мира у д.61 водитель автомобиля Хендай Соната, 1966 г.р., допустил наезд на пешехода 1970 г.р., пересекавшего проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП пешеход госпитализирован.Петушинский районПо предварительной информации, 10.09.2021 г. в 00:15 на 105 км. автодороги М-7 «Волга» водитель мотоцикла Ямаха, 2000 г.р., выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Мерседес под управлением водителя 1980 г.р. В результате ДТП водитель мотоцикла Ямаха госпитализирован.Камешковский районПо предварительной информации, 11.09.2021 г., в 21:05 на 2 км автодороги «Придорожный–пос. Кирова» автодороги «Дружба-Колосово» водитель автомобиля Toyota Rav 4, 1976 г.р., при прохождении левого поворота не справился с управлением и совершил съезд в правый по ходу движения кювет с последующим наездом на препятствие (дерево). В результате ДТП водитель госпитализирован.