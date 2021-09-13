Молодого человека из Гусь-Хрустального признали пригодным для прохождения военной службы. Права на освобождение или отсрочку местный житель не имел. Тем не менее, в период весеннего призыва

Молодого человека из Гусь-Хрустального признали пригодным для прохождения военной службы. Права на освобождение или отсрочку местный житель не имел. Тем не менее, в период весеннего призыва 2021 года уклонился от службы в армии. За уклонение на молодого человека завели уголовное дело. Суд признал обстоятельства, которые смягчили наказание, – это явка с повинной, признание вины и