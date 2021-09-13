Опубликована статистика за первое полугодие 2021 года

Жители Владимирской области стали чаще использовать безналичную оплату. Пресс-служба отделения Владимир Банка России представила статистику по I полугодию 2021 года.Так, в этом году количество безналичных операций в 20 раз превысило снятие налички. Жители региона в общей сложности оплатили покупки и услуги на сумму свыше 123 млд рублей. Средний чек составляет 657 рублей.Общая сумма снятых наличных составила 94 млрд рублей. Частота использования банковских переводов увеличилась на 60%. Всего владимирцы перевели в этом году 147 млрд рублей.По данным на 1 июля, в регионе выпущено около новых 2,4 млн платежных карт. Магазины области начали предлагать клиентам новую опцию Системы быстрых платежей: оплату товаров при помощи QR-кодов.