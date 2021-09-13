Направлено в суд уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Красной Горбатки. Его обвиняют в незаконной добыче рыбы. По данным прокуратуры, 26 июня этого года мужчина, находясь на территории

Направлено в суд уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Красной Горбатки. Его обвиняют в незаконной добыче рыбы. По данным прокуратуры, 26 июня этого года мужчина, находясь на территории государственного заказника регионального значения «Колпь», с помощью лодки и сетей ловил рыбу. Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Вину он признал, дело рассмотрит мировой судья.