Трёхдневное голосование он завершил с результатом в почти 84% избирателей.

Александр Авдеев поблагодарил жителей Владимирской области за доверие и поддержку. Трёхдневное голосование он завершил с результатом в почти 84% избирателей. Об этом он написал в своём telegram-канале.«Весь год я занимался хозяйственной работой. Каждую неделю – в рабочих поездках, знакомство с людьми, встречи с промышленниками. Мы обсуждали проблемы честно и открыто. Большое спасибо «Команде-33», что помогали в сборе наказов. Они станут основой народной программы по развитию региона на ближайшие пять лет», - подчеркнул губернатор.Он добавил, что впереди много задач, которые необходимо решать.«Мы с вами команда, которая уже сейчас строит надёжное будущее. Спасибо всем, кто пришёл на участки. Ваше доверие дорогого стоит. Сделаю всё, чтобы его оправдать», - резюмировал Александр Александрович.Добавим, что на следующий день после выборов глава региона провёл , на которой ответил на вопросы областных и федеральных СМИ.