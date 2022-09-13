Любовь Толкалина напугала поклонников странным видом в черной вуали.

Любовь Толкалина напугала поклонников странным видом в черной вуали.Российская актриса Любовь Толкалина играет в постановке "Мастер и Маргарита" в Московском театре Комедии и гастролирует с постановкой по стране. На днях звезда показала в своем аккаунте свежее фото, на котором предстала в сценическом образе. На ней была черная вуаль, а макияж был немного размазан. Толкалина широко улыбалась в камеру."Маргарита Николаевна, я скучала. Спасибо всем, кто вчера был с нами. Как же велико стремление человека к знанию и свету. Будь прокляты манипуляции и суррогат", – написала Любовь Толкалина.Вдовий наряд актрисы шокировал поклонников. Многие пришли в восторг от того, как точно Толкалина попала в роль."Любовь, вы настоящая Маргарита, невероятно женственная сильная целостная, и при этом излучающая невероятный свет, до сих пор вспоминаю нашу с вами встречу"; "Спасибо вам за вчерашний спектакль"; "Это было так проникновенно! Браво!" – написали восторженные фанаты.Ранее в аккаунте Толкалиной появилось странное видео. В кадре полуголая звезда в слитном купальнике лежала в воде. Иногда она уходила чуть глубже, как бы тонула, а потом тут же всплывала на поверхность. В результате Толкалина не удержалась и пошла на дно.