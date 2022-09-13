Бюджет Владимирской области пополнился на 2 миллиарда 600 миллионов рублей. Это налоговые доходы,...

Бюджет Владимирской области пополнился на 2 миллиарда 600 миллионов рублей. Это налоговые доходы, средства из различных правительственных фондов и федеральной казны.Сегодня на внеочередном заседании Законодательного собрания депутаты и областные чиновники распределили деньги.Михаил Максюков, председатель комитета Законодательного Собрания по бюджетной и налоговой политике:- Депутаты Законодательного Собрания утвердили дополнительные доходы в областном бюджете на два с половиной миллиарда рублей. Миллиард семьсот приходят к нам из Федерации, из резервного фонда правительства и содействия ЖКХ, более 800 миллионов дополнительно увеличивается прогноз по поступлениям от налогов на доходы физлиц в связи с ростом заработной платы - она выросла за прошедший период, соответственно, прогноз увеличен.Средства будут направлены практически в каждую сферу - от здравоохранения до ЖКХ. На индексацию оплаты труда отдельных категорий бюджетников, лекарственное обеспечение, развитие сельских территорий, дорожное хозяйство. Увеличены расходы на строительство школы на 1200 мест в Суздале, двух дошкольных учреждений в областном центре. На реконструкцию районной больницы в поселке Мелехово. Также деньги будут направлены на реконструкцию стадиона «Олимп» в поселке Красная Горбатка и строительство спорткомплекса в Коврове. Таким образом, расходы на образование увеличены почти на 380 миллионов рублей. Спорт - на 110 миллионов, дороги - на 238 миллионов, сфера ЖКХ - на 230 миллионов. И почти полмиллиарда рублей направлены на индексацию оплаты труда работников отдельных категорий бюджетной сферы.Вячеслав Кузин, первый заместитель губернатора Владимирской области:- Изменения расходной части бюджета направлены на реализацию поручений президента РФ Владимира Путина. Это первое - в целях реального роста дохода граждан законопроектом предусмотрено дополнительное бюджетное ассигнование в сумме 476 миллионов на проведение 1 октября 22 года опережающей индексации на 6.1% оплаты труда работников областных и муниципальных учреждений.