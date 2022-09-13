На внеочередном заседании ЗакСобрания области депутаты внесли поправки в бюджет. Врио главы региона Александр Авдеев предложил облпарламенту увеличить расходы бюджета. Так называемый

На внеочередном заседании ЗакСобрания области депутаты внесли поправки в бюджет. Врио главы региона Александр Авдеев предложил облпарламенту увеличить расходы бюджета. Так называемый «Социальный пакет Авдеева» вырос на 2,5 миллиарда руб. В него вошли основные пожелания, которые сформулировала депутатская фракция «Единой России». Михаил Максюков, председатель комитета по бюджетной и налоговой политике Заксобрания области Очень радует, что