Во Владимирской области на прошлой неделе подвели итоги восьмого регионального конкурса «Самая красивая деревня». Об этом сообщил депутат Госдумы Игорь Игошин. За звание самой красивой ..

Во Владимирской области на прошлой неделе подвели итоги восьмого регионального конкурса «Самая красивая деревня». Об этом сообщил депутат Госдумы Игорь Игошин.За звание самой красивой деревни боролись 79 сел и деревень. Главный приз взяло село Гришино Фоминского сельского поселения Гороховецкого района — 200 тысяч рублей, подарки и памятную доску. Деньги пойдут на благоустройство села.Поздравляю от всей души! Молодцы! Так держать! Селяне под руководством старосты Альбины Корниловой очень старались, чтобы Гришино было лучшим. Сюда стоит приехать, полюбоваться деревенскими красотами, познакомиться с людьми, которые не только трудолюбивые, но и гостеприимные, талантливые. Всегда встретят гостей хлебом с солью, русской душевной песней под гармошку, деревенскими разносолами», — говорит Игошин.