Приостановка закона о реновации является победой петербуржцев. Об этом заявил бизнесмен Евгений Пригожин, отвечая на просьбу издания Блокнот прокомментировать решение губернатора Александра Беглова поставить на паузу действие закона о Комплексном развитии территорий .

Приостановка закона о реновации является победой петербуржцев. Об этом заявил бизнесмен Евгений Пригожин, отвечая на просьбу издания "Блокнот" прокомментировать решение губернатора Александра Беглова поставить на паузу действие закона о Комплексном развитии территорий .По мнению бизнесмена, именно жители Петербурга заставили Смольный пойти на этот шаг."Не настолько плох Смольный, насколько хороши жители Петербурга. Поздравляю петербуржцев с тем, что благодаря вашей жизненной позиции Смольный, делающий последние 3 года роковые ошибки, вынужден был остановить закон о реновации", — цитирует слова Пригожина пресс-служба компании "Конкорд".Бизнесмен уверен, что благодаря своей активной жизненной позиции петербуржцы смогут спустить местных чиновников на землю и заставить их начать строить новые станции метро, заняться уборкой снега и мусора в городе, а также вывести на линии необходимое количество автобусов.