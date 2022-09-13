Новый фестиваль искусств, который пройдет в Москве в ближайшие дни, раскроет все грани личности Максима Горького.

Новый фестиваль искусств, который пройдет в Москве в ближайшие дни, раскроет все грани личности Максима Горького.Летом в Москве прошло множество фестивалей. На осень в столице также запланированы мероприятия. Так, с 16 по 18 сентября впервые пройдет фестиваль искусств "Горький в Парке Горького", в рамках которого пройдут концерты, спектакли, выставки, лекции, кинопоказы и другие события (всего свыше 70 мероприятий). Народный артист России Евгений Миронов является арт-директором фестиваля.Гости познакомятся с миром Максима Горького, поймут, что он был не просто автором, а удивительным, неординарным человеком, который побывал во множестве стран, обожал шахматы, был вегетарианцем, разбирался в цветах и делился любимыми сортами спервым директором Центрального парка культуры иотдыха Бетти Глан.Концерт Владимира Спивакова иНационального филармонического оркестра России 16 сентября откроет фестиваль "Горький в Парке Горького". А закроет его концерт, в котором примут участие Евгений Миронов, актриса Александра Урсуляк и оркестр "Солисты Москвы" под управлением Юрия Башмета."Мы предлагаем через искусство познакомиться с самыми разными гранями личности Горького", – сказал Миронов.Образовательная программа запланирована в лектории арки главного входа. Детям и подросткам можно будет посетить мастер-классы Киностудии имени Горького в "Зеленой школе" в "Музеоне". Показы фильмов по произведениям Максима Горького и диктант пройдут на площадке "Москино".Шахматный клуб "Пешков" начнет работу на аллеях Парка Горького. Там же состоятся выставки, которые подготовили Театральный музей имени А. А. Бахрушина и казанский Музей А. М. Горького и Ф. И. Шаляпина.Еще несколько проектов фестиваля – спектакль-променад "Изергиль" (режиссер – Радион Букаев), театрализованное перформанс-дефиле по мотивам произведений Горького "Горький. Человек" (режиссер – Константин Муханов). Также в парке запланированы танцы (на танцплощадках), игры в городки и VR-экскурсии.Центральный парк культуры и отдыха имени Максима Горького был основан в Москве в августе 1928 года. Площадь парка составляет почти 220 гектаров. Каждый день его посещают до 100 тысяч человек. Является объектов культурного наследия регионального значения.